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26 минут назад

Жители Финляндии начали воровать бензин на фоне роста цен

Газета.Ru

В Финляндии участились хищения топлива, сообщает издание YLE.

Жители Финляндии начали воровать бензин на фоне роста цен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным полиции юго-восточной части страны, кражи происходят из-за высоких цен на бензин. Как правило, топливо крадут с крупных строительных площадок, в сельском или лесном хозяйствах, а также из грузовиков и топливных баков холодильных камер.

Во время одного из инцидентов преступники сломали замки топливных баков, просверлили отверстия в резервуар и слили бензин.

Объем похищенного топлива в каждом случае колеблется от нескольких десятков до тысяч литров.

Правоохранители уточняют, что украденное топливо, как правило, перепродают.

Ранее в Европе зафиксировали нехватку бензина из-за сокращения экспорта из России. По данным Bloomberg, российский экспорт нафты (тяжелого бензина) в Европу резко снизился в апреле до 333 тысяч баррелей в день, это минимальный показатель с 2016 года.

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