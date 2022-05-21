Американские врачи рассказали о распространении оспы обезьян

Оспа обезьян, вероятно, передается от человека к человеку при тесном общении или половом контакте «с кем-то, у кого есть активная сыпь», пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных представителей системы здравоохранения США.

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Как уточнили врачи, один из случаев заражения оспой обезьян в США никак не связан с лесными районами Центральной и Западной Африки, где обитают животные-носители вируса. Несмотря на то, что риск распространения заболевания довольно низок, лечебные учреждения предупредили о необходимости отслеживать возможные случаи.

В США назвали наиболее вероятные пути распространения оспы обезьян: в отличие от COVID-19, который передается воздушно-капельным путем, для заражения оспой обезьян требуется гораздо более тесный контакт. По словам официальных лиц, совместное использование постельного белья, одежды или зубной щетки с инфицированным человеком может создать большой риск заражения.

Большинство из выявленных на данный момент случаев в США относится к представителям сильного пола, имеющим половые контакты с мужчинами, пишет издание. Симптомы обычно включают лихорадку, озноб, сыпь, поражения на лице или половых органах.