ВВС США подготовило проект по смягчению требованию к внешнему виду усов американских летчиков.

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Согласно документу, фрагмент которого опубликован на сайте Stars and Stripes, пилотам планируется разрешить носить усы, которые шире размера рта и выступают за его уголки на на 0,6 сантиметра (1/4 дюйма), - примерно как у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Сейчас нормативные документы предписывают пилотам обрезать усы, которые выступают за уголки рта и растут шире, чем проходит горизонтальная линия губ.

"Это рабочий проект документа, которые мы планируем принять, когда все окончательно посчитаем", — заявила представитель ВВС США сержант Дина Хейцман.

Кроме усов, военным летчикам-мужчинам планируется разрешить носить более объемные прически, а женщинам - завязывать волосы в хвост и подстригать челку. Однако по поводу разрешения бороды планов у командования американских ВВС нет, поскольку она мешает прилеганию кислородной маски во время полета на большой высоте. Усы у американских пилотов служат символом свободы и нарушения правил. Ежегодно летчики устраивают своеобразный "праздник непослушания", который называется "марш усов" в честь культового бригадного генерала Родина Олдса, ветерана Вьетнамской войны, который в нарушение устава носил пышные усы.