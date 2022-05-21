Американским летчикам разрешат носить усы как у Лукашенко

ВВС США подготовило проект по смягчению требованию к внешнему виду усов американских летчиков.
Согласно документу, фрагмент которого опубликован на сайте Stars and Stripes, пилотам планируется разрешить носить усы, которые шире размера рта и выступают за его уголки на на 0,6 сантиметра (1/4 дюйма), - примерно как у президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Сейчас нормативные документы предписывают пилотам обрезать усы, которые выступают за уголки рта и растут шире, чем проходит горизонтальная линия губ.
"Это рабочий проект документа, которые мы планируем принять, когда все окончательно посчитаем", — заявила представитель ВВС США сержант Дина Хейцман.
Кроме усов, военным летчикам-мужчинам планируется разрешить носить более объемные прически, а женщинам - завязывать волосы в хвост и подстригать челку. Однако по поводу разрешения бороды планов у командования американских ВВС нет, поскольку она мешает прилеганию кислородной маски во время полета на большой высоте. Усы у американских пилотов служат символом свободы и нарушения правил. Ежегодно летчики устраивают своеобразный "праздник непослушания", который называется "марш усов" в честь культового бригадного генерала Родина Олдса, ветерана Вьетнамской войны, который в нарушение устава носил пышные усы.
Ранее сообщалось, что военнослужащие США добились права носить бороды, если этого требует их вероисповедание. По религиозным соображением форменная одежда теперь подразумевает тюрбан или хиджаб камуфляжной расцветки для сикхов или служащих в армии мусульманок.