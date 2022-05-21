Раскрыты предсказания Ванги на 2022 год

Предсказания болгарской провидицы Ванги часто сбываются. Ее друг Сергей Косторной еще до пандемии COVID-19 рассказывал, что люди во всем мире будут страдать от заболевания. На 2022 год у Ванги тоже было пророчество.

Фото: Личный архив племянницы Ванги Личный архив племянницы Ванги

Были в нем хорошие новости — третьей мировой войны не случится, страшные природные катаклизмы, душившие мир в 2021 году, отступят. Не будут больше гореть леса в Якутии, канарские вулканы успокоятся и уснут. Но большинство предсказаний все же звучат мрачно.

Человечество захлестнет новая болезнь, которая придет из Сибири, долго спавшая в вечной мерзлоте. Из-за глобального потепления вирус выберется на свободу и будет уносить жизни людей. Но люди научатся жить в этих условиях и смогут дождаться окончания напасти.

Также в некоторых регионах мира начнется серьезная нехватка питьевой воды, а Индия столкнется с голодом — всему виной будет аномальная жара.

Россия не сможет найти общий язык и сблизиться с Западом — но найдет союзника в Китае, передает Пятый канал.