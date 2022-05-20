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36 минут назад

Байден снова оговорился во время выступления

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден перепутал фамилию президента Южной Кореи, выступая на заводе Samsung в Пхёнтхэке, сообщает ТАСС.

Байден снова оговорился во время выступления
Фото: ReutersReuters

В пятницу, 20 мая, глава Белого дома посетил завод Samsung по производству полупроводников в сопровождении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и фактического главы Samsung Ли Чжэ Мёна.

В ходе выступления Байден оговорился и перепутал нового президента Южной Кореи с бывшим главой государства Мун Чжэ Ином, однако сразу исправился.

«Благодарю вас всех, и президента Мун - Юн - за то, что вы успели сделать», - сказал Байден.

Мун Чжэ Ин возглавлял республику Корея в 2017-2022 годах, 10 мая состоялась инаугурация нового лидера страны - Юн Сок Ёля.

Напомним, оговорки у Джо Байдена возникают регулярно. 6 мая американский президент назвал первую леди Мексики президентом. До этого, выступая на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме, перепутал Украину с Россией. Также Байден перепутал собственную должность, назвав себя сенатором. Кроме того, сенатором он называл министра образования США.

В мире,Джозеф Байден,
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