Байден снова оговорился во время выступления

В пятницу, 20 мая, глава Белого дома посетил завод Samsung по производству полупроводников в сопровождении президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и фактического главы Samsung Ли Чжэ Мёна.

В ходе выступления Байден оговорился и перепутал нового президента Южной Кореи с бывшим главой государства Мун Чжэ Ином, однако сразу исправился.

«Благодарю вас всех, и президента Мун - Юн - за то, что вы успели сделать», - сказал Байден.

Напомним, оговорки у Джо Байдена возникают регулярно. 6 мая американский президент назвал первую леди Мексики президентом. До этого, выступая на оружейном заводе Lockheed Martin в Алабаме, перепутал Украину с Россией. Также Байден перепутал собственную должность, назвав себя сенатором. Кроме того, сенатором он называл министра образования США.