США планируют держать в Европе 100 тысяч своих военных

Власти США планируют сохранить численность своих войск в Европе на уровне 100 тысяч человек, если обстановка не обострится. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

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Отмечается, что ранее в Европе находилось 60 тысяч военных, но с началом Россией спецоперации на Украине их численность увеличили до 100 тысяч. Меру объяснили необходимость усиления «восточного фланга» НАТО.

«США, как ожидается, сохранят 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, на обозримую перспективу, если Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО», — сообщили CNN «многочисленные» американские чиновники.