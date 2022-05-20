Пентагон заявил о нежелании эскалации кризиса на Украине

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотели бы наблюдать эскалацию кризиса на Украине, сообщает РИА Новости.
Кирби заявил, что США не хотят увидеть обострение кризиса на Украине и подчеркнул, что Пентагон учитывает риски эскалации, выделяя военную помощь Киеву.
«Никто не желает видеть, чтобы эта война продолжалась еще хотя бы один день. И точно никто не желает увидеть ее разрастания... Мы не считаем, что эскалация пойдет на пользу интересам украинского народа, региона и нашим тоже», — отметил он.
Представитель Минобороны добавил, что США непрерывно изучают вероятность эскалации ситуации на Украине. «С нашей стороны было бы безответственным не делать этого», — заключил он.