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14 минут назад

Пентагон заявил о нежелании эскалации кризиса на Украине

Lenta.ru

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не хотели бы наблюдать эскалацию кризиса на Украине, сообщает РИА Новости.

Пентагон заявил о нежелании эскалации кризиса на Украине
Фото: Lisa Ferdinando / Global Look PressLisa Ferdinando / Global Look Press

Кирби заявил, что США не хотят увидеть обострение кризиса на Украине и подчеркнул, что Пентагон учитывает риски эскалации, выделяя военную помощь Киеву.

«Никто не желает видеть, чтобы эта война продолжалась еще хотя бы один день. И точно никто не желает увидеть ее разрастания... Мы не считаем, что эскалация пойдет на пользу интересам украинского народа, региона и нашим тоже», — отметил он.

Представитель Минобороны добавил, что США непрерывно изучают вероятность эскалации ситуации на Украине. «С нашей стороны было бы безответственным не делать этого», — заключил он.

В мире,Джон Кирби,Пентагон,
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