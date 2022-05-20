Зеленский отреагировал на освобождение территории «Азовстали»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на освобождение территории завода «Азовсталь», заявив, что украинские бойцы, сдавшиеся российским военным, имеют полное право «выйти и сберечь свою жизнь». Его слова приводит ТАСС.

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Украинский лидер заявил, что украинские бойцы получили сигнал о том, что они имеют «полное право выйти и сберечь свою жизнь».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о полном освобождении территории завода «Азовсталь». Подземные сооружения завода, в которых прятались украинские бойцы, перешли под полный контроль российских вооруженных сил. Всего с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2439 бойцов украинского батальона «Азов» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.