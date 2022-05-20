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8 минут назад

Латвия захотела возместить российскими активами ущерб от «оккупации»

Вероника Полынина

Министерство юстиции Латвии предложило направить конфискованные российские активы на возмещение «советской оккупации», передает РИА «Новости» со ссылкой на министра юстиции Яниса Борданса.

Латвия захотела возместить российскими активами ущерб от «оккупации»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В настоящее время в министерстве юстиции мы оцениваем возможность разработки специального закона о возмещении ущерба, причиненного Латвии оккупацией», - сказал Борданс в интервью latvieši.com.

Министр напомнил, что вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее заявлял о том, что замороженные российские активы могут использоваться в интересах Украины – ЕК ищет для этого правовые возможности.

«Латвия тоже имеет право на эти средства», - заявил Янис Борданс.

По его мнению, необходимо воспользоваться ситуацией на Украине, чтобы доказать, что «экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии отстает от богатых стран Западной Европы» из-за оккупации Советским Союзом.

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В мире,Валдис Домбровскис,Дмитрий Песков,Еврокомиссия,
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