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4 минуты назад

Лукашенко передал генсеку ООН личное послание

Lenta.ru

Белорусский президент Александр Лукашенко отправил личное послание генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, информацию о получении письма подтвердил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

Лукашенко передал генсеку ООН личное послание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, послание передал постпред Белоруссии в международной организации Валентин Рыбаков.

«Мы не будем давать комментариев по поводу содержания послания», — отметил Дюжаррик.

Ранее Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. По его словам, государствам Запада пора серьезно задуматься над политикой и гибко подойти к ее корректировке.

Политик считает, что еще не поздно принять правильное решение. Рыбаков согласен с призывом генсека ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Белоруссии во всемирные рынки.

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