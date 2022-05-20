Лукашенко передал генсеку ООН личное послание

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, послание передал постпред Белоруссии в международной организации Валентин Рыбаков.

«Мы не будем давать комментариев по поводу содержания послания», — отметил Дюжаррик.

Ранее Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. По его словам, государствам Запада пора серьезно задуматься над политикой и гибко подойти к ее корректировке.