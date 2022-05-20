Берлускони: Европа должна убедить Украину принять условия России

Европа должна убедить украинские власти принять требования России , чтобы урегулировать конфликт. С таким заявлением в Неаполе выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони . Его слова приводит «РИА Новости».

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина », — сказал Берлускони.

Он также отметил, что отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. По мнению Берлускони, если Рим должен посылать оружие, то «лучше бы ему это так не афишировать».