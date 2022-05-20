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8 минут назад

Берлускони: Европа должна убедить Украину принять условия России

Елена Прошина

Европа должна убедить украинские власти принять требования России, чтобы урегулировать конфликт. С таким заявлением в Неаполе выступил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Его слова приводит «РИА Новости».

Берлускони: Европа должна убедить Украину принять условия России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли вопросы Путина», — сказал Берлускони.

Он также отметил, что отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. По мнению Берлускони, если Рим должен посылать оружие, то «лучше бы ему это так не афишировать».

Различные представители поддерживающей итальянское правительство коалиции в последнее время стали выступать против дальнейших поставок вооружений Киеву. В их числе, в частности, оказались руководство «Движения пяти звезд» и партии «Лига».

В мире,Сильвио Берлускони,Владимир Путин,
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