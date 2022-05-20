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56 минут назад

Информация о разгоне пожарных и медиков в Энергодаре оказалась ложной

Lenta.ru

Информация о том, что российские военные жестко разогнали медиков и пожарных, вышедших на протесты в Энергодаре, оказалась ложной. Об этом сообщается в Telegram-канале «Война с фейками».

Информация о разгоне пожарных и медиков в Энергодаре оказалась ложной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Энергодаре прошел смотр техники перед началом «пожароопасного» сезона. В свою очередь, украинские СМИ и социальные сети распространили сообщения о протестах пожарных и медиков и приложили записи с греческими событиями.

Уточняется, что видеозаписи в новостях про украинский город взяты с событий, произошедших при протестах в Греции летом 2021 года. Поверх видео была также наложена запись голосов. При этом оригинальный ролик представлен на сайте «Keep Talking Греция», в котором люди разговаривают по-гречески.

В заключение говорится, что заявления о митинге в СМИ Украины не являются достоверной информацией.

17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на Украине работает армия советников и пиар-компаний, которая создает фейки. Он вспомнил Бучу и произошедшие в этом городе события. Песков назвал их «кровожадной» инсценировкой.

В мире,Дмитрий Песков,
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