В Тбилиси посоветовали помощнику Зеленского «не совать нос» в дела Грузии

«Мы поддерживаем Украину, желаем ей успеха и делаем все, что можем, чтобы Украина победила в борьбе с Россией, но мы не забыли, что там назначали разыскиваемого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и других подобных лиц на должности. Пусть сейчас наберутся терпения (некоторые украинские чиновники) и не берут на себя больше, чем нужно – тогда, когда их об этом не спрашивают», – сказал депутат.