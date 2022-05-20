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1 час назад

В Тбилиси посоветовали помощнику Зеленского «не совать нос» в дела Грузии

Деловая газета "Взгляд"

В правящей «Грузинской мечте» предложили советнику главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаилу Подоляку «не совать нос» во внутренние дела Грузии в связи с его очередными упреками в адрес Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В Тбилиси посоветовали помощнику Зеленского «не совать нос» в дела Грузии
Фото: ТАССТАСС

Комментируя призыв Подоляка наложить санкции на «русского олигарха» Бидзину Иванишвили, являющегося создателям правящей партии Грузии, депутат Бека Давитулиани отметил, что подобные заявления некоторых представителей Киева являются «агрессивными, недружественными и несправедливыми».

«Подоляку было бы предпочтительнее заняться собственными делами и не совать нос в наши», – сказал парламентарий.

Бека Давитулиани при этом подчеркнул, что Бидзина Иванишвили не является «ни русским, ни олигархом».

«Мы поддерживаем Украину, желаем ей успеха и делаем все, что можем, чтобы Украина победила в борьбе с Россией, но мы не забыли, что там назначали разыскиваемого бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и других подобных лиц на должности. Пусть сейчас наберутся терпения (некоторые украинские чиновники) и не берут на себя больше, чем нужно – тогда, когда их об этом не спрашивают», – сказал депутат.

В последнее время Тбилиси все чаще и все жестче отвечает на бездоказательные упреки Киева, который недоволен тем, что Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России. При этом Грузия поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев.

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