Эрдоган проведет переговоры с Финляндией по НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о планах провести с Финляндией телефонные переговоры по ее членству в НАТО. Разговор состоится 21 мая, передает «РИА Новости».

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«Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами альянса, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая», — заключил Эрдоган.