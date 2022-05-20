Эрдоган проведет переговоры с Финляндией по НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о планах провести с Финляндией телефонные переговоры по ее членству в НАТО. Разговор состоится 21 мая, передает «РИА Новости».
«Сегодня у меня были переговоры с премьером Нидерландов. Завтра будут переговоры с Великобританией, Финляндией», — сказал Эрдоган.
Он добавил, что у него в ближайшее время также запланированы переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Мы продолжим нашу "телефонную дипломатию" с членами альянса, но позиция по членству Швеции и Финляндии четкая», — заключил Эрдоган.
Президент Турции начал серию переговоров с членами НАТО и Финляндией на фоне нежелания Анкары поддерживать присоединение Хельсинки и Стокгольма к НАТО. Эрдоган стал единственным, кто прямо выступил против расширения альянса. Свою позицию он объяснил подходом Швеции и Финляндии к курдской проблеме.