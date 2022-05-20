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1 час назад

Страны G7 обсудили конфискацию российских активов

Lenta.ru

На встрече министров финансов стран G7 обсуждались санкции против России и конфискация российских активов. Об этом сообщил глава Минфина Германии Кристиан Линднер, передает РИА Новости.

Страны G7 обсудили конфискацию российских активов
Фото: EPAEPA

«Министры стран G7 затронули вопрос конфискации российских активов, но он должен касаться исключительно госсредств — не частной собственности», — уточнил он.

Линдер также отметил, что использование российских госсредств на восстановление Украины можно было бы рассматривать в духе репараций, но сейчас это не обсуждается.

В мире,Кристиан Линднер,
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