Во Франции объявили состав нового правительства

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.
По информации издания, новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал бывший министр заморских территорий Себастьян Лекорню. Ouest France пишет, что в новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.
16 мая стало известно, что новым премьер-министром Франции станет министр труда Элизабет Борн. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил президент страны Эммануэль Макрон.