Во Франции объявили состав нового правительства

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Фото: Ludovic Marin / Reuters Ludovic Marin / Reuters

По информации издания, новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал бывший министр заморских территорий Себастьян Лекорню. Ouest France пишет, что в новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.