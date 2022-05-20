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29 минут назад

Во Франции объявили состав нового правительства

Lenta.ruиещё 6

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

Во Франции объявили состав нового правительства
Фото: Ludovic Marin / ReutersLudovic Marin / Reuters

По информации издания, новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал бывший министр заморских территорий Себастьян Лекорню. Ouest France пишет, что в новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.

16 мая стало известно, что новым премьер-министром Франции станет министр труда Элизабет Борн. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил президент страны Эммануэль Макрон.

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