NYT оценил реалистичность победы Украины над Россией

Военная победа Украины над Россией, при которой Киев вернет под контроль все территории, которые перешли к России с 2014 года, нереалистична. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришла газета New York Times.

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«Решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернет все территории, которые Россия захватила с 2014 года, не является реалистичной целью», — говорится в статье.

По мнению NYT, несмотря на «небрежные» планирование и действия РФ, она все еще остается слишком сильной.

«В конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения... Если конфликт приведет к настоящим переговорам, именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях, которые потребует любой компромисс», — отмечает издание.