NYT назвала победу Украины над Россией нереалистичной

Военная победа Украины над Россией, при которой Киев вернет под контроль все территории, которые перешли к России с 2014 года, нереалистична. Как сообщает РИА Новости, к такому выводу пришла газета New York Times.
«Решительная военная победа Украины над Россией, при которой Украина вернет все территории, которые Россия захватила с 2014 года, не является реалистичной целью», — говорится в статье.
По мнению NYT, несмотря на «небрежные» планирование и действия РФ, она все еще остается слишком сильной.
«В конце концов именно украинцы должны принимать трудные решения... Если конфликт приведет к настоящим переговорам, именно украинским лидерам придется принимать болезненные решения о территориях, которые потребует любой компромисс», — отмечает издание.
В публикации подчеркивается, что цели и стратегию США в ситуации трудно понять, и если их не прояснить, то Вашингтон рискует поставить под угрозу мир и безопасность в Европе. При этом «воинственные» заявления американских политиков не приближают переговоры между РФ и Украиной.