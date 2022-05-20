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17 минут назад

Зеленского призвали переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга

Елена Прошина

Украинцы просят президента Владимира Зеленского переименовать все улицы Пушкина в стране и дать им название в честь писателя Стивена Кинга. Об этом пишет «Газета.ру».

Зеленского призвали переименовать улицы Пушкина в честь Стивена Кинга
Фото: ReutersReuters

Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Автор обращения предлагает переименовать все улиц украинских городов, названные в честь классиков русской литературы. В качестве альтернативы инициатор призывает использовать имена современных американских писателей.

«Предлагаю переименовать улицы Пушкина в украинских городах на улицы Стивена Кинга — современного писателя мирового значения, поддержавшего Украину в ее борьбе против нашествия захватчика», — говорится в петиции.

По мнению автора, переименование улиц необходимо из-за начала российской военной спецоперации на территории Украины. Петиция уже набрала более 1 тыс. подписей. Чтобы документ рассмотрел президент, он должен набрать еще свыше 23 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что жители Киева предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка «Азов».

В мире,Владимир Зеленский,Стивен Кинг,
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