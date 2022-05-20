В США женщины поругались в магазине из-за детского питания, которое стало в последнее время дефицитным продуктом. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что одна из покупательниц набрала полную тележку детской смеси. Вторая же попыталась ей объяснить, что и у нее есть дети, которым тоже необходима эта еда. Однако вразумить женщину не получилось, после скандала она спокойно удалилась.