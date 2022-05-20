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45 минут назад

Конфликт женщин из-за детской смеси в магазине США попал на видео

Александр Кузьмин

В США женщины поругались в магазине из-за детского питания, которое стало в последнее время дефицитным продуктом. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что одна из покупательниц набрала полную тележку детской смеси. Вторая же попыталась ей объяснить, что и у нее есть дети, которым тоже необходима эта еда. Однако вразумить женщину не получилось, после скандала она спокойно удалилась.

Дефицит детского питания в США возник после приостановки деятельности предприятия, являющегося крупнейшим производителем этого продукта в стране. Компания Abbott Laboratories была вынуждена отозвать свою продукцию из торговых точек после нескольких случаев отравления детей.

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