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1 час назад

Япония увеличит оборонный бюджет до 2% ВВП

Газета.Ruиещё 1

Япония приняла решение присоединиться к Индо-Тихоокеанской экономической программе (IPEF), которая предусматривает увеличение оборонных расходов до 2% ВВП. Об заявил главный секретарь кабинета министров страны Хирокадзу Мацуно, сообщает The Epoch Times.

Япония увеличит оборонный бюджет до 2% ВВП
Фото: Akio Kon/APAkio Kon/AP

«Мы приветствуем IPEF как воплощение активной приверженности Соединенных Штатов Индо-Тихоокеанскому региону, и поэтому мы положительно рассматриваем наше участие», — приводит издание слова Мацуно.

Программа направлена на сотрудничество в области торговли, устойчивости цепочки поставок, инфраструктуры, декарбонизации, налогообложения и борьбы с коррупцией.

В рамках сотрудничества с США Япония готовится увеличить оборонный бюджет до уровня стран НАТО в размере 2% от ВВП. Сейчас военные расходы Японии составляют $42 млрд при ВВП около $4 трлн.

Ранее сообщалось, что Байден во время поездки в Азию подпишет законопроект о выделении дополнительной помощи Украине в объеме около $40 млрд.

Кроме того, Япония не пригласила Россию на 77-ю церемонию памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа и ввела экспортные санкции против российских компаний и организаций, связанных, по мнению японской стороны, с оборонным сектором.

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