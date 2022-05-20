Байден может стать посредником на переговорах с Турцией по НАТО

Посредником на переговорах с Турцией по членству Финляндии и Швеции в НАТО может выступить президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

Как отмечает издание, информированные источники в НАТО обратили внимание на важность встреч президента Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон. По данным газеты, они вели переговоры с Байденом относительно их членства в альянсе. Также обсуждалась возможность попытки Байдена выступить посредником. Также издание смотрит на результаты контактов главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Вашингтоне.

«Для того чтобы вопрос о членстве Швеции и Финляндии в НАТО рассматривался в Североатлантическом совете, решающее значение будут иметь шаги администрации Стокгольма, направленные на снятие опасений Турции», - говорится в статье.

При этом отмечается, что на самом деле Анкара требует, чтобы союзники по НАТО и потенциальные кандидаты прислушивались к проблемам безопасности Турции и давали «институциональные и конкретные ответы».