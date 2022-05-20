Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения. Об этом сообщает РИА Новости, он предположил, что Берлин тянет время до перемирия, чтобы «отпала необходимость в смелых решениях».

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Отдельно дипломат раскритиковал ФРГ за отсутствие обещанных поставок танков Leopard 1, зенитных установок Gepard и БМП Marder. Также Мельник возмущен тем, что Киев так и не получил в рамках кольцевого обмена танки Т-72 из Словении.