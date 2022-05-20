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19 минут назад

Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца

Елена Прошина

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелого вооружения. Об этом сообщает РИА Новости, он предположил, что Берлин тянет время до перемирия, чтобы «отпала необходимость в смелых решениях».

Посол Украины выступил с новыми обвинениями в адрес Шольца
Фото: ТАССТАСС

Отдельно дипломат раскритиковал ФРГ за отсутствие обещанных поставок танков Leopard 1, зенитных установок Gepard и БМП Marder. Также Мельник возмущен тем, что Киев так и не получил в рамках кольцевого обмена танки Т-72 из Словении.

Напомним, что ранее в мае Мельник уже выступал с критикой в адрес Шольца за отказ посетить Киев. Тогда он назвал канцлера ФРГ «оскорбленной ливерной колбасой». Глава немецкого правительства не стал обижаться на высказывание посла и призвал сосредоточиться на помощи Украине.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,
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