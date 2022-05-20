Случаи заражения обезьяньей оспой выявили в двух новых странах

Первый случай заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы, два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Там уточнили, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.

В правительстве Канады отметили, что в четверг вечером власти провинции Квебек оповестили о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде. Отмечается, что один из зараженных является приехавшим в страну гражданином США.

Ранее руководитель Министерства здравоохранения Перу Хорхе Лопес Пенья заявил, что правительство республики решило с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.