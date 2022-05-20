В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
1 минуту назад

Первые случаи заражения обезьяньей оспой зарегистрировали в Австралии и Канаде

Газета.Ruиещё 3

Первый случай заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы, два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде. Об этом сообщает РИА «Новости».

Случаи заражения обезьяньей оспой выявили в двух новых странах
Фото: ReutersReuters

«Министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса выявило вероятный случай оспы обезьян у недавно вернувшегося путешественника из Европы», — говорится в заявлении Министерства здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Там уточнили, что речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после возвращения из поездки в Европу.

В правительстве Канады отметили, что в четверг вечером власти провинции Квебек оповестили о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде. Отмечается, что один из зараженных является приехавшим в страну гражданином США.

Ранее руководитель Министерства здравоохранения Перу Хорхе Лопес Пенья заявил, что правительство республики решило с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения.

Известно, что заболевание передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространено в Центральной и Западной Африке. Среди симптомов отмечаются повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители