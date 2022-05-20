В офисе Зеленского захотели искоренить слово «русские»

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался за то, чтобы искоренить понятие «русские» на ряде территорий Украины, сообщает РИА Новости.

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По мнению политика, забыть о нём должны жители Харьковской области и Донбасса.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», — заявил Подоляк.

Также он сообщил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».