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19 минут назад

В офисе Зеленского захотели искоренить слово «русские»

Елена Прошина

Советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался за то, чтобы искоренить понятие «русские» на ряде территорий Украины, сообщает РИА Новости.

В офисе Зеленского захотели искоренить слово «русские»
Фото: EPAEPA

По мнению политика, забыть о нём должны жители Харьковской области и Донбасса.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "русские". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "русские"», — заявил Подоляк.

Также он сообщил о намерении добиться того, чтобы представителей власти ДНР и ЛНР там «не было физически».

Ранее Подоляк заявил, что ряд политиков Европы предлагали украинским властям пойти на уступки по суверенитету для «сохранения лица» российского лидера Владимира Путина. По его словам, любая уступка Москве будет означать отложенный конфликт и спровоцирует её выдвинуть другие претензии и требования к Украине.

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