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1 час назад

Экс-сотрудник СБУ рассказал об общении нацистов Украины и США

Елена Прошина

У нацистов Украины, США и ряда других стран есть закрытый чат в мессенджере Telegram, в котором они делятся, как воевали на стороне боевиков «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ), сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-подполковника СБУ Василия Прозорова.

Экс-сотрудник СБУ рассказал об общении нацистов Украины и США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие участники, в том числе американцы, открыто сообщают о своем участии в боевых действиях на стороне украинских националистов. Именно националистов, а не ВСУ. В частности, речь идет об „Азове“ и „Правом секторе“ (запрещенная в РФ экстремистская организация). В чате даже поддерживается рекрутинговая кампания полка», — сообщил экс-сотрудник СБУ.

По его словам, в чате состоит американский нацист Кент Маклеллан под ником Bone Face. Его главный тезис в переписках: «„Азов“* не воюет ни за Зеленского, ни за НАТО, ни за ЕС <…> Это уже не столько полк, сколько идея неонацистского „возрождения“ Украины».

Прозоров сообщил, что среди блокированных на предприятии «Азовсталь» боевиков нацбатальона мог быть Кент Маклеллан. В случае его задержания он станет важным свидетелем связей украинских и западных неонацистов.

Националисты и члены ВСУ были заблокированы российскими военными на «Азовстали» в Мариуполе после начала специальной операции Росси на Украине.

В мире,Василий Прозоров,Правый сектор,НАТО,СБУ,ЕС,
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