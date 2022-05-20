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23 минуты назад

В Белоруссии обвинили Запад в нацизме

Елена Прошина

В односторонних ограничительных мерах стран Запада видны отголоски нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.

В Белоруссии обвинили Запад в нацизме
Фото: ReutersReuters

«Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — сказал он.

Как пояснил дипломат, это преподносилось народу таким образом, что введение санкций якобы бы привело к свободе белорусского народа, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают».

Рыбаков выразил уверенность в том, что такие заявления и обещания звучали ранее иначе, например, вместо слова «санкции» использовалось слово «труд», якобы «труд освобождает».

«Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — подчеркнул постпред.

Он посоветовал авторам односторонних ограничений изменить свой подход и скорректировать свою позицию.

В мире,Валентин Рыбаков,ООН,
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