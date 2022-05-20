В Белоруссии обвинили Запад в нацизме

В односторонних ограничительных мерах стран Запада видны отголоски нацизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление постоянного представителя Белоруссии при ООН Валентина Рыбакова.
«Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — сказал он.
Как пояснил дипломат, это преподносилось народу таким образом, что введение санкций якобы бы привело к свободе белорусского народа, «что санкции — это и есть свобода, санкции освобождают».
Рыбаков выразил уверенность в том, что такие заявления и обещания звучали ранее иначе, например, вместо слова «санкции» использовалось слово «труд», якобы «труд освобождает».
«Я уверен, что эту фразу, которая была написана на входе в концентрационные лагеря, которые организовали нацисты во время Второй мировой войны, все сидящие в этом зале не забыли», — подчеркнул постпред.
Он посоветовал авторам односторонних ограничений изменить свой подход и скорректировать свою позицию.