Пресс-секретарь Пентагона Кирби сменит место работы

Источник телеканала CNN заявил, что пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби вскоре сменит место работы и получит должность в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

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В публикации отмечается, что пресс-секретарь оборонного ведомства США станет высокопоставленным представителем американской администрации по связям с общественностью и будет связан с Советом национальной безопасности Соединенных Штатов. Ожидается, что в случае необходимости он сможет заменять на брифингах пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Ранее бывший пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки провела свой последний брифинг, 13 мая она покинула свой пост.

Пост пресс-секретаря Белого дома вместо прославившейся громкими заявлениями о России и Украине Джен Псаки с 13 мая занимает Карин Жан-Пьер — первая на этой должности афроамериканка и представительница ЛГБТК-сообщества. В послужном списке нового представителя Белого дома имеются, в том числе, открытые конфликты с кандидатами от Республиканской партии.