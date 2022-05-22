В КНДР выявили больше сотни тысяч заразившихся COVID-19

Власти КНДР выявили не менее 186 090 человек с симптомами лихорадки за прошедшие сутки, общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения коронавируса составило более 2,64 млн. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Из общего числа больных лихорадкой поправились 2,06 млн жителей, 579 тыс. проходят лечение. За прошедшие сутки умер один человек, общее число летальных исходов составляет 67. Как считают в Сеуле, в число "заболевших лихорадкой" входят не только инфицированные коронавирусом. Власти КНДР, предположительно, ведут статистику лиц с симптомами лихорадки из-за ограниченных возможностей массового тестирования и точного выявления COVID-19.

"Нынешняя ситуация с распространением коронавируса в КНДР демонстрирует положительную тенденцию перехода от резкого роста в начале эпидемии к снижению после того, как ее взяли под контроль", - пишет ЦТАК. Впервые почти за 10 дней число новых случаев лихорадки оказалось ниже 200 тыс.

Численность населения КНДР составляет примерно 24 млн человек, пишет Yonhap.