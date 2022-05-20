В США рассказали об ошибке НАТО

Переброска оружия НАТО к российским границам на фоне расширения альянса после распада СССР была ошибкой. Об этом сообщает New Yorker со ссылкой на слова эксперта по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниела Трейсмана.

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Аналитик считает, что решение принимать в свои ряды бывших советских союзников, которое было принято НАТО в 1994 году, стало «катастрофическим провалом».

По его словам, главный международный вызов 1990-х годов заключался в сближении РФ с Западом. Он отметил, что западным странам следовало налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к Североатлантическому альянсу.

По мнению эксперта, успех в этих начинаниях обеспечил бы безопасность в Восточной Европе. Однако этого так и не случилось, и Чехия, Венгрия и Польша вступили в альянс уже в 1999 году. Он подчеркнул, что Запад ошибся в оценке реакции российской стороны на переброску оружия НАТО на восток.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для России.