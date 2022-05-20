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20 минут назад

Названы испытания, которые ждут США

Свободная пресса

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев рассказал, какие испытания ждут США. По его словам, на все страны мира, в том числе и на Соединенные Штаты, влияние оказали пандемия коронавируса и спецоперация на Украине. Все это угрожает мировой финансовой системе, однако Штаты могут пострадать сильней всего.

Названы испытания, которые ждут США
Фото: ТАССТАСС

«Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты», - цитирует Лосева агентство «Прайм».

Он отметил, что Федрезерв США не свободен в выборе способов поддержания экономики страны и устойчивости доллара. Поэтому ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.

Как сообщил Лосев, еще одним фактором увеличения инфляционного давления в США является раздача «вертолетных денег» населению. Обычно это идет за увеличением необеспеченной реальными активами или резервами денежной массы.

Эксперт заявил, что Штатам удастся достичь планируемой на конец года инфляции в 2%, лишь в случае обвала цен на сырье. Однако такой сценарий раскрутит маховик новых проблем, предупредил аналитик.

В мире,Финансовый университет,ФРС,
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