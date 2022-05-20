Названы испытания, которые ждут США

Руководитель Центра исследования цифровых технологий, директор Бизнес-инкубатора Финансового университета Антон Лосев рассказал, какие испытания ждут США. По его словам, на все страны мира, в том числе и на Соединенные Штаты, влияние оказали пандемия коронавируса и спецоперация на Украине. Все это угрожает мировой финансовой системе, однако Штаты могут пострадать сильней всего.

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«Сложившаяся мировая экономическая конъюнктура и неизбежный тренд запуска цифровых национальных валют является испытанием на прочность мировой финансовой системы, прежде всего, устойчивости доллара США как мировой валюты», - цитирует Лосева агентство «Прайм».

Он отметил, что Федрезерв США не свободен в выборе способов поддержания экономики страны и устойчивости доллара. Поэтому ему приходится наращивать внешний долг и денежную массу.

Как сообщил Лосев, еще одним фактором увеличения инфляционного давления в США является раздача «вертолетных денег» населению. Обычно это идет за увеличением необеспеченной реальными активами или резервами денежной массы.