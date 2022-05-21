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1 час назад

Fox News: Турция стала "секретным оружием" РФ в НАТО из-за ее позиции по расширению альянса

Газета.Ruиещё 3

Турция стала «секретным оружием» России внутри НАТО из-за ее позиции по Украине и нежелания поддерживать вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом сообщает Fox News.

СМИ назвали "секретное оружие" Москвы в НАТО
Фото: EPAEPA

Журналисты телеканала отмечают, что это не первый раз, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не соглашается с позицией Запада. Предполагается, что он активно пытается дестабилизировать НАТО после того, как в 2016 году часть военных попытались устроить в республике государственный переворот и свергнуть президента, говорится в статье.

Так, с начала специальной военной операции России на Украине Анкара не вводила антироссийские санкции. Однако Соединенные штаты ввели санкции в отношении Турции из-за ее покупки российского комплекса С-400.

Американские политологи считают, что Эрдоган то поддерживает коллег по НАТО, то идет на конфронтацию с ними, выбирая наиболее выгодный путь для самой Турции. При этом другие эксперты считают, что турецкий президент является «человеком Путина в НАТО».

Стала известна реакция Путина на вступление Финляндии в НАТО

В статье говорится, что в конечном итоге Турция согласится на принятие новых членов в Североатлантический альянс, однако на данный момент споры внутри блока представляют выгоду для России.

В мире,Безопасность,Планы НАТО,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,НАТО,
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