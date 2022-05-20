В Перу объявило санитарную тревогу из-за обезьяньей оспы

Руководитель Министерства здравоохранения Перу Хорхе Лопес Пенья заявил, что правительство республики решило с 20 мая объявить режим санитарной тревоги из-за обезьяньей оспы, хотя в стране пока не выявлено случаев заражения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету El Comercio.
"Мы объявляем тревогу, она вступит в действие с завтрашнего дня. До сих пор у нас не было выявлено случаев заражения, но мы принимаем эту меру, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям", — заявил Пенья.
Он подчеркнул, что Минздрав республики также рассматривает возможность закупки вакцин против этой болезни.
Ранее режим санитарной тревоги ввели министерство здравоохранения Испании и власти Мадрида после выявления в городе восьми случаев заражения обезьяньей оспой.
Известно, что заболевание передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем и в основном распространено в Центральной и Западной Африке. Среди симптомов отмечаются повышенная температура, боли в спине и мышцах, озноб и усталость.