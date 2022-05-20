Байден встретится с Си Цзиньпином

Стало известно, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры уже в ближайшие недели. Как сообщает Reuters, об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что глава МИД Китая Ван И сделал важное заявление по ситуации на Украине, призвав Запад не принуждать страны выбирать сторону в конфликте, который происходит сейчас в этой стране.