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1 час назад

В ближайшее время состоится встреча Байдена и Си Цзиньпина

Свободная прессаиещё 1

Стало известно, что президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести переговоры уже в ближайшие недели. Как сообщает Reuters, об этом заявил помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.

Байден встретится с Си Цзиньпином
Фото: ReutersReuters

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что глава МИД Китая Ван И сделал важное заявление по ситуации на Украине, призвав Запад не принуждать страны выбирать сторону в конфликте, который происходит сейчас в этой стране.

При этом дипломат признал, что украинский кризис влияет на нормальное развитие международной торговли, на стабильность цепочек производства и поставок, угрожая глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности.

В мире,Джейк Салливан,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,
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