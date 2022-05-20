СМИ: Экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии и привело к экзистенциальному кризису, пишет немецкая газета Handelsblatt.

В статье сказано об итогах исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, участниками которого стали 25 тысяч компаний. Оказалось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и только 19% рассчитывают на положительные изменения.

"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — оценил результаты исследования генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.