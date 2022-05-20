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41 минуту назад

Handelsblatt: экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины

Газета.Ru

Обострение ситуации на Украине стало шоком для экономики Германии и привело к экзистенциальному кризису, пишет немецкая газета Handelsblatt.

СМИ: Экономика Германии оказалась в экзистенциальном кризисе из-за Украины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В статье сказано об итогах исследования Немецкой торгов-промышленной палаты, участниками которого стали 25 тысяч компаний. Оказалось, что на фоне украинского кризиса треть предприятий ожидают скорого ухудшения ситуации в экономике, и только 19% рассчитывают на положительные изменения.

"Пока что мы испытали такой спад в промышленности только во время финансового кризиса и первого карантина в 2020 году", — оценил результаты исследования генеральный директор Ассоциации торгово-промышленных палат Германии Мартин Ванслебен.

В материале также говорится, что последствия событий на Украине перерастают в структурный кризис, который может затянуться на годы. При этом экономический спад в Германии может быть особенно "зловещим", указывает издание.

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