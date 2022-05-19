В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
15 минут назад

Джордж Буш-младший ответил на вопрос «В чем сила?»

Никита Бородкин

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, опубликовали еще один эпизод розыгрыша экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Как сообщает газета «Известия», в нем они поинтересовались у бывшего главы Соединенных штатов, в чем заключается реальная сила, задав вопрос в форме фразы Данилы Багрова из фильма «Брат 2».

Джордж Буш-младший ответил на вопрос «В чем сила?»
Фото: ReutersReuters

По условиям розыгрыша Буш-младший считал, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?» — спросили от имени «Зеленского».

«Да... Нет... Да, это верно», — ответил Буш-младший.

После этого Лексус и Вован сообщили экс-президенту, что на самом деле сила в правде, а за ним ее нет, закончив разговор словами: «Слава России!».

Напомним, что в другой части записи Буш позволил себе ряд откровенных высказываний. Он заявил «Зеленскому», что всегда выступал за членство Украины в ЕС и НАТО. Кроме того, он признался, что не хотел видеть РФ в составе Североатлантического альянса.

В мире,Алексей Столяров,Данила Багров,Владимир Зеленский,Владимир Кузнецов,Джордж Буш,НАТО,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители