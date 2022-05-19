Джордж Буш-младший ответил на вопрос «В чем сила?»

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные под псевдонимами Вован и Лексус, опубликовали еще один эпизод розыгрыша экс-президента США Джорджа Буша-младшего. Как сообщает газета «Известия», в нем они поинтересовались у бывшего главы Соединенных штатов, в чем заключается реальная сила, задав вопрос в форме фразы Данилы Багрова из фильма «Брат 2».

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По условиям розыгрыша Буш-младший считал, что разговаривает с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?» — спросили от имени «Зеленского».

«Да... Нет... Да, это верно», — ответил Буш-младший.

После этого Лексус и Вован сообщили экс-президенту, что на самом деле сила в правде, а за ним ее нет, закончив разговор словами: «Слава России!».