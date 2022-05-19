В Кракове облили краской граффити с Зеленским

Граффити с изображением президента Украины Владимира Зеленского облили красной краской в польском городе Краков.
Об этом «РИА Новости» сообщил очевидец событий, который также предоставил в подтверждение своих слов фотографию.
Первоначально изображение представляло собой трафаретный портрет Зеленского в цветах флага Украины. Сейчас же на нем появились красные кляксы. О реакции местных властей и том, кто это сделал пока ничего неизвестно
Ранее во время празднования Дня Победы украинка Ирина Земляна напала на посла России в Польше Сергея Андреева. На кладбище советских воинов в Варшаве она также облила его красной краской, не дав возложить памятный венок. Позже беженка уехала из Варшавы, объяснив свой отъезд угрозами в свой адрес.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля в Польшу прибыли порядка 3,3 миллионов украинцев. Известно, что некоторые из них отправлялись дальше в другие страны или возвращались на родину, но большинство до сих пор остаются на месте.