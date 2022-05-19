Если Украина прекратит воевать, то такого государства больше не будет, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет», — цитирует его РИА Новости.

Документ отменяет определённые ограничения президентских полномочий по предоставлению военной помощи, если она предназначается для киевского режима.