В Киеве переименовали "Русское радио"

Киевское «Русское радио – Украина» переименовано. Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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Сообщается, что киевское радио сменило свое название. Теперь радиостанция называется «Радио Байрактар», в честь турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что военная спецоперация на Украине нанесла большие репутационные потери турецкому производителю беспилотников Bayraktar.