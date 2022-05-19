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8 минут назад

Киевское «Русское радио – Украина» переименовано в «Радио Байрактар»

Русская Планетаиещё 1

Киевское «Русское радио – Украина» переименовано. Об этом сообщает Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Киеве переименовали "Русское радио"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что киевское радио сменило свое название. Теперь радиостанция называется «Радио Байрактар», в честь турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что военная спецоперация на Украине нанесла большие репутационные потери турецкому производителю беспилотников Bayraktar.

Новых контрактов на покупку Bayraktar нет. Виной тому антиреклама - соцсети завалены видео и фото со сбитыми турецкими беспилотниками, это не способствует продажам.

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