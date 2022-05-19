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Стало известно о задержании замкомандира «Айдара»

Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет меру пресечения для задержанного заместителя командира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области пишет РИА Новости.

«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса», - пояснил представитель пресс-службы.

Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

Украина отказывается принимать предложение президента Франции Эммануэля Макрона по созданию Европейского политического сообщества со странами, желающими вступить в Евросоюз. Об этом решении заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Москва подготовила ответ на случай отказа Европы от российской нефти

В случае отказа Европы от российской нефти РФ перенаправит ее на другие рынки, откуда топливо пойдет европейским потребителям, считает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, РФ уже наращивает поставки в азиатские страны.

"Ту же нефть, которую они покупали у нас, им придется купить в другом месте, заплатить за это дороже. Потому что цены однозначно вырастут - раз. Второе - вырастет стоимость доставки, фрахта, нужно будет вкладывать новые инвестиции в создание инфраструктуры соответствующей, в том числе в регазификационные терминалы, в трубопроводы, если говорить о поставках газа с других рынков", - сказал он в ходе марафона "Новые горизонты", организованного обществом "Знание".

Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша от имени Зеленского

Бывший американский лидер признал, что, когда США руководил его отец, президенту СССР Михаилу Горбачеву было обещано не проводить расширение НАТО. Буш отметил, что, несмотря на это, Вашингтону необходимо "гибко подстраиваться под время". По его словам, он "хотел, чтобы Украина вступила в НАТО", при этом он "думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился". Кроме того, Буш согласился с утверждением пранкеров, что в настоящий момент весь Запад воюет с Россией.

Минобороны назвало число сдавшихся в плен за сутки боевиков с «Азовстали»

РИА Новости

За прошедшие сутки с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен еще более 770 боевиков националистического подразделения «Азов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, всего сложили оружие уже 1 730 человек.

Николай Басков объявил о создании Российской музыкальной ассоциации

Звезды отечественной эстрады решили создать Российскую музыкальную ассоциацию, в которую войдут артисты, выступающие против отмены русской культуры. Об этом сообщает ТАСС.

О создании объединения объявил певец Николай Басков. Он присутствовал на пресс-конференции вместе с Григорием Лепсом, Ларисой Долиной, Надеждой Бабкиной, Олегом Газмановым и Александром Маршалом. Как пояснил Басков, решение о подобной ассоциации связано с попытками запретить выступления российских артистов в других странах.

СМИ: задержан замкомандира батальона «Айдар»

Сегодня Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изберет меру пресечения для задержанного заместителя командира украинского батальона «Айдар» Дениса Мурыги. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области пишет РИА Новости.

«В Ленинский районный суд Ростова-на-Дону поступило ходатайство старшего следователя следственного отделения УФСБ по Ростовской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса», - пояснил представитель пресс-службы.

Володин опубликовал «топ недружественных стран»

РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поделился «топом недружественных стран» и назвал их виновниками грядущих мировых кризисов. Список таких государств политик опубликовал в своем Telegram-канале.

В списке стран, которые ввели наибольшее число антироссийских санкций, первое место занимают США — Вашингтон ввел 1983 ограничений. Второе место занимает Канада (1402 санкции), Швейцария (1361), Великобритания (1360), страны Евросоюза (1199), Австралия (1150) и Япония (902).

Минобороны России объяснило значение букв Z и V

Буквы Z и V не несут специальной нагрузки и не являются официальными воинскими символами. Об этом говорится в ответе заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Сергея Гусева, который разместил в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин.

Политик отметил, что ответ был дан на его запрос.

Раскрыт возможный покупатель бизнеса McDonald’s в России

Российский бизнес «Макдоналдс» после объявления компании об уходе из страны может быть передан одному из крупнейших местных франчайзи. Об этом пишет The Bell со ссылкой на источники.

Главный претендент на покупку - компания «Региональная сеть предприятий питания» («СПП») родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева. Она управляет сетью «Макдоналдс» в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях.

Кто такие пионеры в СССР: история и традиции

В мае 1922 года в СССР была создана пионерская организация, через которую прошли многие поколения советских детей. Она просуществовала до 1991-го, когда распался Союз. Рассказываем кратко, кто такие пионеры.

Как появилась пионерия

Предпосылкой создания пионерии стала социальная ситуация в стране, где в 1917-1922 годах шла Гражданская война.

Российские арбитры не будут обслуживать матчи чемпионата мира 2022 года

Российские арбитры не будут работать на матчах чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Список судей турнира опубликован на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) в четверг.