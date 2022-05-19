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21 минуту назад

Макрон не исключил, что украинский конфликт может распространиться на соседние страны

ТАСС

Франция не исключает, что украинский конфликт может распространиться на соседние страны. Об этом заявил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон, принимая в Елисейском дворце президента Молдавии Майю Санду.

"Включая Молдавию": Макрон предупредил Санду об угрозе распространения украинского конфликта
Фото: ReutersReuters

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

Франция, по его словам, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдавии".

"Конфликт на Украине представляет опасность для всего региона, включая Молдавию", - отметил президент Франции.

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