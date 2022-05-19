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25 минут назад

Буш-младший заявил, что Запад воюет против русских. «Украина должна уничтожить как можно больше»

Ura.Ru

Бывший президент США Джордж Буш-младший заявил, что миссией Украины является уничтожение как можно большего числа русских военных. Его разыграли российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск»
Фото: ReutersReuters

«Да», — ответил Буш на заявление пранкеров, что на Украине идет война Запада с русскими.

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение», — заявил Буш в разговоре с пранкерами.

Лексус и Вован показали видео с Бушем во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание».

Он выразил надежду, что Украина и дальше будет получать помощь Запада. Для США важно помогать Киеву, отметил экс-президент. По его словам, украинские и американские военные находятся на связи и США поддерживают киевский режим. Буш-младший заявил, что для него не имеет значения обещание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера не расширять НАТО на восток, потому что это было давно. Также он подтвердил, что Пентагон финансировал биолаборатории на Украине. Буш-младший был президентом США с 2001 по 2009 годы, пишет «Утро.ру».

Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании по НАТО

Ранее Вован и Лексус разыграли главу Минобороны Британии Бена Уоллеса. В разговоре с пранкерами он одобрил использование Украиной ядерного оружия для защиты от России. Также Уоллес сообщил, что Британия всегда хотела вступления Украины в НАТО. В Великобритании назвали розыгрыш угрозой национальной безопасности.

Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями стала демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу.

В мире,Алексей Столяров,Джеймс Бейкер,Бен Уоллес,Владимир Кузнецов,Джордж Буш,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
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