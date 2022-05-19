«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение», — заявил Буш в разговоре с пранкерами.

Он выразил надежду, что Украина и дальше будет получать помощь Запада. Для США важно помогать Киеву, отметил экс-президент. По его словам, украинские и американские военные находятся на связи и США поддерживают киевский режим. Буш-младший заявил, что для него не имеет значения обещание бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера не расширять НАТО на восток, потому что это было давно. Также он подтвердил, что Пентагон финансировал биолаборатории на Украине. Буш-младший был президентом США с 2001 по 2009 годы, пишет «Утро.ру».