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35 минут назад

Российские пранкеры разыграли Джорджа Буша от имени Зеленского

Российская Газетаиещё 4

Бывший американский лидер признал, что, когда США руководил его отец, президенту СССР Михаилу Горбачеву было обещано не проводить расширение НАТО. Буш отметил, что, несмотря на это, Вашингтону необходимо "гибко подстраиваться под время". По его словам, он "хотел, чтобы Украина вступила в НАТО", при этом он "думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился". Кроме того, Буш согласился с утверждением пранкеров, что в настоящий момент весь Запад воюет с Россией.

Пранкеры Вован и Лексус разыграли Джорджа Буша от имени Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В разговоре всплыла и фигура бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, по мнению Буша, должен сейчас "сражаться против русских" на Украине. Бывший американский президент признал, что не общался с Саакашвили с 2008 года, а также отметил, что грузинский лидер "попал в ловушку" Москвы в то время, когда "любая паника была недопустима".

Пранкеры также затронули тему американских биолабораторий на Украине, про которые Буш оказался в курсе. На слова мнимого "Зеленского", что "их удалось эвакуировать в безопасное место", бывший американский президент ответил: "Хорошо, вы умный парень".

В конце беседы пранкеры использовали известную цитату из фильма "Брат-2": "Скажи мне, американец, в чем сила?". В ответ Буш призвал собеседников "продолжать бороться с русскими", сравнив Зеленого с Уинстоном Черчиллем.

Другие фрагменты разговора пранкеров с Бушем будут опубликованы в рамках их авторской программы "Шоу ВиЛ" на Rutube.

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