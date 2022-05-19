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30 минут назад

Буш-младший признал работу биолабораторий США на Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 6

Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший подтвердил, что на территории Украины на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые Пентагоном.

Джордж Буш признал работу биолабораторий США на Украине
Фото: ReutersReuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.

В ходе разговора на прямую реплику «Владимира Зеленского» об американских биолабораториях на Украине Буш дважды уверенно ответил «да».

Пранкер поблагодарил Буша-младшего и заявил, что на Украине «смогли сохранить наследие».

«Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» –спросил «Зеленский» Буша.

В ответ экс-президент США ответил: «Да».

Джордж Буш рассказал о нарушенном США обещании по НАТО

Сообщение «Зеленского» о том, что украинцам «удалось эвакуировать биолаборатории», Буш встретил одобрительным кивком и похвалил якобы Зеленского, как учитель поощряет школьника: «Хорошо. Да, вы умный парень».

Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.

Также Джордж Буш рассказал Вовану и Лексусу, как нарушил обещания администрации своего отца о нерасширении НАТО.

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