Будучи уверенным, что разговаривает с президентом Украины, 43-й президент США Джордж Буш – младший подтвердил, что на территории Украины на протяжении многих лет действуют биологические лаборатории, финансируемые Пентагоном.

Фото: Reuters Reuters

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) представили на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание» большую часть своего пранка с Джорджем Бушем – младшим.

В ходе разговора на прямую реплику «Владимира Зеленского» об американских биолабораториях на Украине Буш дважды уверенно ответил «да».

Пранкер поблагодарил Буша-младшего и заявил, что на Украине «смогли сохранить наследие».

«Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» –спросил «Зеленский» Буша.

В ответ экс-президент США ответил: «Да».

Сообщение «Зеленского» о том, что украинцам «удалось эвакуировать биолаборатории», Буш встретил одобрительным кивком и похвалил якобы Зеленского, как учитель поощряет школьника: «Хорошо. Да, вы умный парень».

Еще несколько неопубликованных фрагментов разговора с Джорджем Бушем – младшим Вован и Лексус в ближайшее время презентуют в новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube.