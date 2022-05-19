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1 час назад

Шольц заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз будет длительным

Газета.Ru

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз оказывает «быструю и прагматичную» поддержку Украине, но вступление страны в ЕС займет длительное время. Об этом немецкий лидер сказал в ходе выступления в Бундестаге, передает ТАСС.

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что процесс принятия Украины в Евросоюз может занять несколько лет или десятилетий.

Украина отказалась от предложения Макрона по Евросоюзу

По словам Шольца, Европейская комиссия в конце июня вынесет свою оценку по Украине.

«Одновременно с этим мы все знаем — Макрон прав, указывая, что процесс вступления — это не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет», — сказал канцлер.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала вторую заполненную часть анкеты-опросника для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве сомневаются в «безобидности» желания Киева вступить в Евросоюз.

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