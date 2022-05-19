В США выпустили комикс о жизни Зеленского

Американское издательство TidalWave выпустило комикс «Политическая власть: Владимир Зеленский» об истории жизни президента Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как пишет Reuters, графический роман создал писатель Майкл Фризелл. По его словам, на создание комикса его вдохновило любопытство. Он хотел выяснить, кем является Зеленский и что движет его поступками.

Комикс состоит из 22 страниц, в которых проиллюстрированы разные этапы жизни Зеленского. Так, читатель узнает о его деятельности как актера и временах, когда он стал президентом.