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52 минуты назад

В США выпустили комикс о жизни Зеленского

Елена Прошина

Американское издательство TidalWave выпустило комикс «Политическая власть: Владимир Зеленский» об истории жизни президента Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

В США выпустили комикс о жизни Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет Reuters, графический роман создал писатель Майкл Фризелл. По его словам, на создание комикса его вдохновило любопытство. Он хотел выяснить, кем является Зеленский и что движет его поступками.

Комикс состоит из 22 страниц, в которых проиллюстрированы разные этапы жизни Зеленского. Так, читатель узнает о его деятельности как актера и временах, когда он стал президентом.

Ранее депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил запретить в России сериал «Сваты». Причиной послужило то, что это проект украинской студии «Квартал-95», которой ранее владел Владимир Зеленский. По его мнению, нужно добиться, чтобы ни один рубль не пошел на обогащение «преступника Зеленского», а весь телевизионный контент компании был запрещен к показу на российских экранах.

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