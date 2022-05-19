Протесты, голод и дефолт: что происходит на Шри-Ланке прямо сейчас

Шри-Ланка оказалась в состоянии острой нехватки продовольствия и электроэнергии в результате жесточайшего кризиса из-за остановки туризма во время пандемии COVID-19.
Проблемы у островного государства, живущего в основном за счет туристов, начались несколько месяцев назад. Власти набрали долгов на 51 млрд долларов, в стране образовалась нехватка валюты, топлива, лекарств, стройматериалов, еды и удобрений. В многодневных очередях на заправках начали умирать люди.
В апреле власти страны объявили дефолт по всем внешним обязательствам, назвав это последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране.
Кризис в стране ухудшается день ото дня, тысячи людей с апреля выходят на акции протестов против правительства, которые сопровождаются поджогами и погромами.
Кульминацией протестов стали беспорядки в Коломбо 9 и 10 мая. Погибли, по разным оценкам, до 10 человек, сотни пострадали.
На фоне протестов президент Готабая Раджапакса принял отставку премьер-министра и своего брата Махинды Раджапаксы, в стране был приведен к присяге новый глава правительства Ранил Викрамасингхе.
18 мая Всемирный банк предоставил финансовую помощь Шри-Ланке в размере 160 млн долларов. В ближайшее время, как ожидается, страна получит грант от Азиатского банка развития, который будет направлен на борьбу с дефицитом топлива и удобрений. По оценкам нового премьер-министра, ближайшие два месяца станут самыми трудными для Шри-Ланки за всю историю с момента обретения независимости в 1948 году.