В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
57 минут назад

Протесты, голод и дефолт: что происходит на Шри-Ланке прямо сейчас

Вероника Полынина

Шри-Ланка оказалась в состоянии острой нехватки продовольствия и электроэнергии в результате жесточайшего кризиса из-за остановки туризма во время пандемии COVID-19.

Проблемы у островного государства, живущего в основном за счет туристов, начались несколько месяцев назад. Власти набрали долгов на 51 млрд долларов, в стране образовалась нехватка валюты, топлива, лекарств, стройматериалов, еды и удобрений. В многодневных очередях на заправках начали умирать люди.

В апреле власти страны объявили дефолт по всем внешним обязательствам, назвав это последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране.

В Минобороны Шри-Ланки назвали невозможным военный переворот в стране

Кризис в стране ухудшается день ото дня, тысячи людей с апреля выходят на акции протестов против правительства, которые сопровождаются поджогами и погромами.

Кульминацией протестов стали беспорядки в Коломбо 9 и 10 мая. Погибли, по разным оценкам, до 10 человек, сотни пострадали.

На фоне протестов президент Готабая Раджапакса принял отставку премьер-министра и своего брата Махинды Раджапаксы, в стране был приведен к присяге новый глава правительства Ранил Викрамасингхе.

18 мая Всемирный банк предоставил финансовую помощь Шри-Ланке в размере 160 млн долларов. В ближайшее время, как ожидается, страна получит грант от Азиатского банка развития, который будет направлен на борьбу с дефицитом топлива и удобрений. По оценкам нового премьер-министра, ближайшие два месяца станут самыми трудными для Шри-Ланки за всю историю с момента обретения независимости в 1948 году.

В мире,Видео,Всемирный Банк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители