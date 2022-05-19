Эрдоган отказался разрывать связи с Путиным или Зеленским

Президент США Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на встрече с представителями турецкой молодежи в Анкаре, что страна не собирается прекращать взаимоотношения с РФ и Украиной, передает ТАСС.
«Мы проводим сбалансированную политику в отношениях и с Россией, и с Украиной. У меня нет намерений разрывать связи ни с господином [Владимиром] Путиным, ни с [Владимиром] Зеленским», — сказал он.
По словам Эрдогана, у Анкары «разные отношения» с Москвой и Киевом. Президент добавил, что в рамках украинского кризиса направлял в РФ и Украину своего официального представителя Ибрагима Калына для переговоров.
«Мы продолжим делать все это в предстоящий период, потому что развязывание новой мировой войны не принесет пользы ни нашему региону, ни миру», — объяснил Эрдоган.