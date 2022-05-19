Опубликовано видео задержания стрелка в немецком Бремерхафене

В результате стрельбы на северо-западе Германии пострадал один человек. По данным ТАСС, речь идет о женщине, ее госпитализировали с тяжелыми травмами.
Инцидент произошел рядом с гимназией Ллойд в городе Бремерхафен сегодня утром. Видео задержания злоумышленника публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Уточняется, что стрелок был вооружен арбалетом. Источники сообщают, что у мужчины был сообщник, которому удалось скрыться. Известно также, что задержанного уже допрашивают в отделении полиции.