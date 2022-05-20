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1 час назад

Лукашенко рассказал о желании России отправить в космос белоруску

Lenta.ruиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва видит в качестве первого белорусского космонавта женщину. Об этом он рассказал на встрече с пионерским активом страны, фрагмент которой опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко рассказал о желании России отправить в космос белоруску
Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.comKremlin Pool / Globallookpress.com

По словам главы государства, пока что идет подбор кандидатов, но Россия выразила желание отправить в космос именно белорусскую женщину. Об этом, отметил Лукашенко, его просил лично глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

При этом президент подчеркнул, что первый белорусский космонавт должен пройти жесткий отбор.

Первый полет с белорусским космонавтом на борту планируется провести в 2023–2024 годах. Минск 15 июня должен представить «Роскосмосу» более 20 человек, как женщин, так и мужчин, для прохождения отбора в отряд. Отобрать планируется двоих — основного космонавта и дублера.

Ранее победительница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2021» Дарья Гончаревич заявляла, что готова стать первым белорусским космонавтом. По ее словам, она находится в отличной физической форме и обладает отменным здоровьем.

При этом и сам Лукашенко рассказывал о своем желании полететь в космос, но у него «есть лично кого отправить». «Поэтому я подумаю над этим вопросом», — отметил он.

В мире,Дмитрий Рогозин,Александр Лукашенко,Роскосмос,
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